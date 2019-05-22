Европейские компании отказываются платить за "грязную" российскую нефть

Западные компании могут отказаться платить, потому что поставки должны иметь паспорт, удостоверяющий их качество.

Крупнейшие нефтяные компании Франции и Италии - Total и Eni отказываются платить России за поставки "грязной" нефти.

Срок выплаты за поставки более миллиона тонн зараженной нефти, которая уже несколько недель находится в трубопроводах, истек 15 мая. Об этом пишет Reuters, передает zn.ua.

"Почему кто-то должен платить за эту нефть? Честно говоря, это не нефть и никто в России не может четко объяснить кто будет компенсировать, кому и когда", - заявил изданию один из представителей торговой компании.

Западные компании могут отказаться платить, потому что поставки должны иметь паспорт, удостоверяющий их качество. По российскому же законодательству, покупатели должны оплатить, а потом требовать возмещения убытков.

"Наша позиция четкая: западные компании должны оплатить, а затем подать запрос на компенсацию ущерба, с которым мы будем разбираться потом", - сказал изданию представитель крупного российского нефтепроизводителя.

На прошлой неделе покупатели предложили российским производителям предоставить гарантии в виде банковских вкладов, которые они внесут в очистку, сообщают несколько торговых источников. Но никакого решения пока не найдено.

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Предполагалось, что нефть будет поставляться на немецкие нефтеперерабатывающие заводы Leuna, принадлежащие Total, и Schwedt, совладельцем которых являются Роснефть, ENI и Shell. Его также предполагалось отправить на нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen и Grupa Lotos в Польше.

"На сегодняшний день ни одна компания не взяла на себя ответственность по возмещению убытков из-за сокращения мощностей, что также влияет на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который на 8 процентов принадлежит Eni", - сказал Eni на прошлой неделе.

Беларусь оценила объемы загрязненной нефти в 9 миллионов баррелей, что в обычных условиях стоило бы более 500 миллионов долларов в текущих ценах.

"Это, наверное, самое большое нарушение поставок нефти в России за всю историю. Нефть по трубопроводу "Дружба" продолжала течь во время восстания в Пражской весне 1969 года и в 1991 году, когда распался Советский Союз", - сказал второй торговый источник.

Как сообщал УНИАН, проблема с качеством российской нефти, поступающей в Беларусь по трубопроводу "Дружба", возникла в апреле. 25 апреля европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".