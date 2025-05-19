Россия провалила пуск межконтинентальной ракеты 'Ярс', - Defence Express

Аналитики констатировали, что запуска не было, поскольку нет ни одного визуального подтверждения.

В России провалился запуск межконтинентальной ракеты "Ярс". Следов пуска не было зафиксировано, пишет Defence Express.

Отмечается, что в ночь на 19 мая Россия планировала осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впрочем, запуск так и не состоялся.

"В РФ не смогли запустить "Ярс": все указывает на то, что пуска просто не было", - пишет издание.

Видео дня

По информации Главного управления разведки МО Украины, пусковой район был нетипичным - в Свердловской области, вблизи населенного пункта Свободный, где дислоцируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения. Учитывая близость к городу Нижний Тагил (всего 25 км), любой пуск должен был бы попасть в объективы местных жителей. Однако ни одного фото- или видеодоказательства не появилось.

Также отсутствуют записи из дальних регионов - ракету, направленную на полигон Кура на Камчатке, могли бы наблюдать на большой территории: от Ханты-Мансийска до Магадана. Но и оттуда никакой визуальной фиксации не поступало.

Причины отмены запуска пока неизвестны. Эксперты не исключают технические проблемы или нежелание Кремля демонстрировать слабость в сфере ядерного сдерживания накануне важных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Проблемные запуски ракеты "Ярс"

Напомним, что в 2023 году РФ уже дважды не смогла успешно провести запуск ракет типа "Ярс" - ракеты сбивались с курса. Есть вероятность, что на этот раз произошла нештатная ситуация еще на стартовом этапе.

Кроме того, в конце сентября 2024 года на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвалась ракета РС-28 "Сармат", что дополнительно подкрепляет сомнения в надежности российских стратегических вооружений.

Как сообщал УНИАН, накануне украинская разведка предупредила о намерении России осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

Военно-аналитический портал Defense Express написал, что хотя такие пуски происходили и в прошлом, на этот раз россияне выбрали очень странное место для запуска. Анализируя сообщение украинской разведки, эксперты обратили внимание, что запускать ракету планируют с места недалеко от населенного пункта Свободный в Свердловской области в 1600-1700 км от границ Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: