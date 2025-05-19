Страны-члены ЕС смогут брать кредиты у Брюсселя и тратить их на вооружение в рамках совместных закупок.

Страны Европейского союза договорились о запуске фонда займов на вооружение в размере 150 миллиардов евро. Он будет финансироваться из общего бюджета блока.

Издание Financial Times пишет, что решение стало знаковым шагом для Брюсселя, вызванным войной России против Украины и требованиями президента США Дональда Трампа к Европе больше тратить на собственную безопасность.

Инициатива, которая позволит странам ЕС брать кредиты у Брюсселя и тратить средства на системы и платформы вооружений через совместные закупки, была предложена Европейской комиссией в начале этого года для ускорения перевооружения континента.

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По словам трех чиновников, после нескольких месяцев переговоров о деталях использования средств решение получило политическую поддержку столиц утром в понедельник, 19 мая. Официально решение будет утверждено в среду, 21 мая, сказали чиновники.

Перевооружение Европы - главные новости

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году несколько стран НАТО активизировали усилия по достижению или превышению цели Альянса по тратам не менее 2% ВВП на оборону.

При этом Дональд Трамп после возвращения в Белый дом потребовал, чтобы Европа вносили больший вклад в НАТО, и пригрозил тем, что США могут отказаться от своих оборонных обязательств на континенте.

Расходы на замену оборудования и персонала США составят примерно 1 триллион долларов за 25 лет. Это включает единовременные расходы на закупку в размере от 226 до 344 миллиардов долларов и дополнительные расходы, связанные с военным обслуживанием, персоналом и поддержкой.

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