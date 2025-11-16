Специалисты не советуют постоянно заряжать аккумулятор до 100%.

Электромобили становятся все более распространенными на дорогах. Однако владельцы этих авто, особенно новеньких экземпляров, часто допускают ряд ошибок, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Как рассказывает ресурс Slash Gear, самой дорогой частью каждого электрокара является аккумулятор. Его замена может стоить от 5000 до более 20 000 долларов. Но электроавтомобили могут прослужить более 20 лет, если не допускать 5 распространенных ошибок, которые многим кажутся чем-то незначительным.

Ошибка 1: всегда заряжать авто до 100%

Зарядка аккумулятора автомобиля до 100% является электрическим эквивалентом полного бака бензина. К сожалению, это не лучший подход, поскольку ежедневная зарядка электромобиля до полного заряда может быстро изнашивать батарею.

"Элементы вашей батареи лучше всего работают, когда они находятся где-то между 20% и 80%, а не на грани", – акцентируют авторы.

Отмечается, что высокий уровень заряда авто увеличивает напряжение и нагрев, что медленно изнашивает электроды, которые используются для хранения энергии. Как следствие – уменьшается дальность пробега и срок службы авто.

Чтобы избежать всех этих повреждений, авторы статьи советуют перейти в настройки зарядки вашего автомобиля и установить ежедневный лимит на 80%. Лимит можно увеличить до 100%, если вы отправляетесь в дальнее путешествие.

Ошибка 2: допускать слишком низкий уровень заряда аккумулятора

Когда на экране отображается 1 или 2% заряда, аккумулятор переживает настоящую паническую атаку. Разрядка электромобиля до нуля называется глубоким разрядом, и это заклятый враг вашего аккумулятора. Такие ситуации активно уничтожают будущую способность батареи удерживать заряд.

"Чем глубже разряд, тем больше напряжения накапливается внутри литиевых элементов, и тем сложнее системе управления аккумулятором (BMS) поддерживать баланс. Хуже того, вы рискуете получить литиевое покрытие, когда металлические отложения буквально начинают расти на аноде, ограничивая его способность удерживать заряд. При этом кристаллическая структура катода может физически треснуть", – пишет ресурс.

Поэтому лучше считать показатель в 20% красной зоной, когда надо везти авто на зарядку.

Ошибка 3: заряжать авто в условиях экстремальной жары или холода

Электроавтомобили не любят экстремально жаркую или холодную погоду. Объясняет все это химия. Когда аккумулятор замерзает, литиевые ионы внутри становятся инертными и не могут высвобождать энергию. В таком случае пробег авто падает на 10-36 %.

В то же время тепло является тихим убийцей аккумулятора. Когда на улице слишком жарко, ионы движутся слишком быстро, и сопротивление резко возрастает. Поэтому быстрая зарядка в таких условиях является врагом. Элементы нагреваются неравномерно, внутренняя химия выходит из равновесия, а более слабые элементы начинают быстрее разрушаться. Из-за этого аккумулятор просто может выйти из строя.

"Если на улице мороз, сначала подготовьте аккумулятор. Во многих электромобилях это происходит автоматически при подключении к быстрой зарядной станции. Если на улице жарко, попробуйте припарковаться в тени или подождите до вечера, когда станет прохладнее, чтобы подключить автомобиль к зарядной станции", – советуют авторы.

Ошибка 4: использовать некачественные или поврежденные кабели

Дешевые зарядные кабели могут стать причиной катастрофы. Хотя его покупка позволит сэкономить немного денег, она может привести к серьезным затратам в будущем: может сгореть аккумулятор или даже хуже – гараж.

Такая же опасность касается и поврежденного, полуразрушенного оригинального кабеля, по которому вы можете постоянно ездить. Трещины в изоляции или поврежденные провода – это прямой путь к короткому замыканию.

Ошибка 5: игнорировать обновления программного обеспечения

Пропускать обновления ПО в вашем электромобиле – это все равно, что отказываться от бесплатного осмотра батареи. Ваш автомобиль по сути является дорогим компьютером на колесах, поэтому обновления являются критически важными. Они не просто обновляют развлекательную систему, но и помогают предотвратить старение батареи.

Дело в том, что такие обновления могут настроить ваш буфер зарядки, а также терморегулирование, чтобы ваша батарея не перегревалась летом и не замерзала зимой. Совершенствуются и диагностические инструменты, которые помогут сэкономить деньги на ремонте.

"Настройте свой электромобиль на автоматическое обновление ночью во время зарядки или тратьте 10 минут каждые несколько недель на проверку обновлений вручную. Подумайте об этом как о замене масла, только более быстрой, бесплатной и такой, что потенциально сэкономит вам тысячи долларов на замене аккумулятора", – констатируют авторы материала.

