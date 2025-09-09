К 2050 году аккумуляторные электрокары (BEV) будут составлять почти все продажи новых авто на рынке Европы.

Ожидается, что электромобили (BEV) составят более 50% продаж новых легковых авто в Европе до 2032 года и опередят продажи гибридов после 2030-го. Об этом говорится в отчете компании Ernst & Young, с которым ознакомился Reuters.

Несмотря на то, что европейские бренды относительно медленно внедряют бюджетные электрические авто, специалисты считают, что к 2050 году аккумуляторные авто составят почти все продажи новых машин на рынке Европы.

"Ожидается, что политические цели, восстановление спроса и появление доступных моделей будут стимулировать распространение электромобилей", - говорится в отчете аналитической компании.

Напомним, на этой неделе европейские автопроизводители презентуют новые электромобили на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Это происходит на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями.

Действительно, сегодня автомобильная отрасль Европы сталкивается с рядом вызовов, среди которых - конкуренция со стороны Китая на внутреннем рынке и повышение пошлин со стороны США.

Специалисты прогнозируют, что глобальные продажи автомобилей (в частности, в Европе, Китае и США) будут демонстрировать умеренный рост в этом году, который оценивается на уровне 2,2% в годовом исчислении. К 2030-му темпы роста могут замедлиться до менее чем 2%.

Рынок электромобилей Украины - последние новости

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили почти 8 тысяч авто, использующих аккумуляторные источники питания (BEV). Среди новых электрокаров наиболее популярным оказался BYD Song Plus EV, тогда как лидером среди импортированных электромобилей с пробегом стала Tesla Model Y.

А еще ранее стало известно, что общий объем сегмента электрических авто по итогам августа превысил 11 тысяч единиц, что стало рекордом для отечественного авторынка.

