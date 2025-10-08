Tesla представила свои самые дешевые электромобили: сколько они стоят

Из урезанных версий Tesla убрала много стандартных опций.

Американский производитель электромобилей Tesla представил свои самые доступные автомобили - Model Y Standard и Model 3 Standard, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.

По словам специалистов, Model 3 Standard и Model Y Standard базируются на обновленных моделях, известных как Highland и Juniper. При этом из урезанных версий Tesla убрала многие стандартные опции.

Это касается, в частности, функции помощи водителю Autosteer, подогрева сидений, сенсорного экрана для задних пассажиров, а также адаптивных фар и FM/AM радио. Запас хода новых автомобилей составляет примерно 515 километров.

Model Y Standard стоит 39 990 долларов, а Model 3 Standard - 36 990 долларов. Это довольно существенная экономия. Для сравнения, цена Model 3 Premium составляет 42 490 долларов, тогда как Model Y Premium обойдется в 44 990 долларов. Впрочем, новые версии стоят все равно больше, чем ранее планировалось.

Напомним, руководитель Tesla Илон Маск много лет обещал, что компания выпустит электрокары, которые будут стоить 25 тысяч долларов. Позже он начал тормозить разработку более дешевого электромобиля, а также сомневался в том, что производство такого авто в принципе необходимо.

Решение выпустить более дешевые модели Model 3 и Model Y связывают с падением спроса на электромобили Tesla в этом году. Например, во втором квартале компания Маска продала чуть более 384 тысячи авто - на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в третьем квартале произошел рост продаж, что обусловлено ускорением покупок электромобилей перед завершением действия федерального налогового кредита в США.

Электромобили в Украине - последние новости

Полностью электрические авто впервые стали самыми популярными в Украине, тогда как бензиновые автомобили оказались на второй позиции. Самым популярным среди электромобилей оказался Volkswagen ID. UNYX.

Основное количество реализованных в сентябре электромобилей оказалось легковыми авто. Их общее количество составило почти 9 тысяч единиц, из которых 6,7 тыс. подержанные авто, а 2,2 тыс. - новые.

