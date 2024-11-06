Транспортные эксперты раскрыли десять самых распространенных афер.

Эксперты поделились советами по определению типичных схем мошенничества и защиты от потери денег. Об этом сообщили эксперты из компании аналитики автомобильных данных carVertical.

Предоплата

Украинцев предупреждают, что мошенники размещают автомобильные объявления, которые выглядят как выгодное предложение. Затем мошенники говорят потенциальному покупателю, что автомобиль находится далеко, предлагая перевести деньги до показа транспортного средства. Часто они имитируют наличие других заинтересованных покупателей, чтобы создать ощущение срочности. После перевода денег, они обналичивают их и удаляют объявление, исчезая из поля зрения.

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Фальшивые сайты автодилеров

Мошенники также создают фальшивые сайты автодилеров, где размещают заманчивые предложения. Эти сайты часто похожи на известные дилерские сети или бренды и используют почти идентичные ссылки. Как только клиенты найдут эти предложения и свяжутся с так называемым продавцом, их часто сразу просят внести предоплату - и как следствие потерять собственные деньги.

"Покупателям всегда следует обращать пристальное внимание на любой сайт, где они отдают деньги: если сделка выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть", - говорится в сообщении.

Маскировка факта импорта авто

Эксперты отмечают, что иногда продавцы избегают упоминания о зарубежной истории авто. Даже если автомобиль ввезен 5 или 8 лет назад, это ценная информация, которая может быть важной для принятия решений. Импорт авто относительно простой и недорогой, поэтому немало автомобилей, приобретенных в одной стране, в конце концов оказываются в другой. Однако, при пересечении границы, возможны манипуляции с пробегом и сокрытие некоторых повреждений.

Facebook Marketplace

Выставление фальшивых запчастей на продажу очень популярное явление на Facebook Marketplace - довольно часто кто-то размещает комплект колес или редкое обвес для популярного авто, чтобы создать иллюзию выгодной сделки. Они просят покупателя перевести деньги, а затем исчезают. Эксперты предупреждают, что Facebook Marketplace имеет слабый контроль качества и не имеет службы поддержки, поэтому покупатели должны быть осторожными и передавать деньги только после личного осмотра товара.

Махинации с одометром

Скручивание устройства для измерения расстояния, которое преодолело транспортное средство, практикуют мошенники, которые хотят искусственно повысить стоимость авто на продажу. На старых автомобилях это делается механически, а на новых - через подключение диагностических устройств. Махинации с одометром создают впечатление, что авто фактически проехало меньшее расстояние. Водитель рискует приобрести автомобиль с механическими проблемами, который стоит гораздо меньше, чем было заплачено.

Скрытые повреждения

Иногда продавцы не предоставляют подробностей об истории повреждений авто, а единственный способ узнать об этом является проверить историю. Покупка подержанного авто с серьезными повреждениями в прошлом может в итоге обойтись покупателю в немалую сумму на ремонт. Не говоря уже о том, что транспортное средство может иметь структурные повреждения, угрожающие его безопасности.

Фальшивый отчет об истории транспортного средства

Другой схемой является то, что некоторые мошенники подделывают отчеты об истории транспортных средств, чтобы доказать покупателям, будто авто на продажу не имеет недостатков. Если отчеты об истории напечатаны, а не сгенерированы на месте, некоторые важные события могут быть удалены. Поэтому покупатели должны самостоятельно генерировать отчет об истории, чтобы не стать жертвой аферы.

Бывшие автомобили напрокат и такси

Обычно следует избегать авто из компаний каршеринга и службы такси, ведь они, скорее всего, изношены и стали "денежной ямой". Однако продавцы не всегда информируют покупателей о таком использовании транспортных средств. эксперты отмечают:

"Подержанные прокатные авто имели гораздо больше холодных запусков - двигатель и некоторые другие компоненты могут быть изношены и не настолько надежны, как следует. Более того, такси часто имеют больший пробег и их можно определить по изношенному салону - особенно на задних сиденьях. Поскольку большинство такси ездят по городу, покупателям рекомендуется осматривать такие авто с особым вниманием к состоянию тормозной системы и компонентов подвески".

Угнанные авто

Почти все угнанные транспортные средства попадают на черный рынок запчастей, но иногда они могут оказаться в объявлениях о продаже или в социальных сетях. Приобретение угнанного транспортного средства приведет к потере дней, если не недель, на попытки вернуть деньги. Проверка истории покажет, был ли автомобиль в розыске как угнанный.

Подозрительные платежные схемы

Мошенники могут заявить, что не принимают банковские переводы, но предпочитают оплату через такие сервисы, как Western Union. Это мгновенный сигнал тревоги, ведь аферисты могут создать фальшивые удостоверения личности и получить деньги, так и не показав настоящий автомобиль.

Украинский рынок авто - что известно

С января по август этого года в Украину было импортировано более 215 тысяч новых и подержанных легковых авто.

В течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто, что всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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