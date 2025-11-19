Абсолютное большинство приобретенных легковушек из Китая являются электромобилями.

В течение октября украинцы приобрели 3 114 легковых авто, ввезенных из Китая, что в 2,6 раза больше, по сравнению с октябрем прошлого года. Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", из этого количества 2 512 новых автомобилей (+157%) и 602 подержанных авто (+164%).

Отмечается, что абсолютное большинство купленных легковушек из Китайской Народной Республики являются электромобилями - 92%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.UNYX - 441 единиц;

BYD Song Plus - 391;

BYD Leopard 3 - 261;

Zeekr 7X - 169;

BYD Sea Lion 07 - 150.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

Zeekr 001 - 57;

BYD Sea Lion 07 - 45;

Volkswagen ID.UNYX - 36;

Zeekr 7X - 33;

Audi Q4 - 30.

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей долей из этого количества были электромобили. Тогда УНИАН рассказал о 5 самых популярных моделях.

В октябре отечественный автопарк также пополнили 6 тысяч автомобилей с дизельными ДВС. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер Renault Duster, также известный как Dacia Duster.

