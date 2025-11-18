Средний возраст подержанных "американцев" на украинском автопарке составляет более 5 лет.

В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", наибольшей долей из этого количества являются электромобили - 49%.

Отмечается, что бензиновые авто охватили 36%. При этом гибридным авто принадлежит - 8%. В то же время дизельным - 4%, а авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) - 3%.

Средний возраст легковушек ввезенных из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в октябре составляет 5,2 года.

Видео дня

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model Y - 900 единиц;

Tesla Model 3 - 841;

Ford Escape - 408;

Nissan Rogue - 273;

Tesla Model S - 270.

Рынок транспорта в Украине - последние новости

17 ноября стало известно, что объем покупок мотоциклов всех типов, которые официально оформили в октябре, составил 4,9 тысячи. Это более чем на 33% меньше, чем в сентябре, однако почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в октябре автопарк Украины пополнили 6 тысяч автомобилей с дизельными ДВС. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер Renault Duster, также известный как Dacia Duster.

Вас также могут заинтересовать новости: