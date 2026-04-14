В Украине наблюдается настоящий бум гибридов: названа тройка самых популярных

В марте украинский автопарк пополнился более чем 3,3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Этот показатель на 42% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".
Доля новых автомобилей в общем объеме составила 56%, тогда как в марте прошлого года она составляла 60%. Среди новых легковых автомобилей лидерство на рынке гибридов удерживает Toyota RAV4. Модель пользуется популярностью в Украине и мире благодаря низкому расходу топлива, комфортному салону, современным технологиям и практичности.
В целом тройка лидеров (среди новых) выглядит так:
- Toyota RAV4 – 442 шт.;
- Nissan Qashqai – 149 шт.;
- Toyota Yaris Cross – 76 шт.
Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом лидером стал Ford Escape, показатели которого составляют 89 единиц. Также в тройку лидеров вошли Ford Fusion (88 шт.) и Kia Niro (75 шт.).
Авторынок Украины – последние новости
В прошлом месяце автопарк Украины пополнился 2021 транспортным средством с аккумуляторным питанием (BEV). По сравнению с мартом прошлого года спрос на электромобили снизился на 63%, тогда как по сравнению с февралем 2026 года он вырос на 88%.
В целом март стал знаковым для украинского авторынка, отметившись активным возобновлением тенденции к электрификации. Рост спроса на электромобили произошел на фоне стремительного роста цен на дизель и бензин.