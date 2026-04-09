Tesla разрабатывает новый дешевый кроссовер: в Reuters раскрыли первые подробности

Новинка будет значительно дешевле, чем электромобиль Tesla Model 3.

Компания Tesla разрабатывает совершенно новый, компактный и недорогой электрокроссовер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников агентства, в последние недели Tesla связалась с поставщиками, чтобы обсудить детали плана по созданию нового компактного кроссовера. Они рассказали журналистам, что это будет новая модель, а не модификация существующих моделей Tesla Model 3 или Model Y.

Источники поделились, что новый электрокроссовер будет производиться в Китае. Также один из источников отметил, что Tesla собирается расширить производство в США и Европе.

Собеседники агентства заявили, что длина новой модели составит 4,28 метра. Для сравнения, длина Tesla Model Y, самого компактного кроссовера бренда, составляет 4,75 метра.

В агентстве напомнили, что еще в 2024 году гендиректор Tesla Илон Маск объявил о том, что компания переориентируется на создание беспилотных такси и гуманоидных роботов. По словам одного из источников, новая модель потенциально может предлагаться в полностью автономном исполнении или с ручным управлением.

Кроме того, источники поделились, что новинка будет значительно дешевле, чем электромобиль Tesla Model 3, стоимость которого в США составляет от 34 000 долларов. По их словам, Tesla планирует сократить расходы, в частности, за счет использования батареи меньшего размера, что означает меньший запас хода.

Также один из источников добавил, что новый электрокроссовер, вероятно, получит только один электромобиль и станет легче других моделей бренда. По его словам, вес новинки может составить около 1,5 тонны. Источники считают, что производство модели вряд ли начнется в 2026 году.

У Tesla Model Y появилась новая версия

Ранее компания Tesla представила в США новую полноприводную версию электрокроссовера Model Y. Начальная цена этого варианта составляет 41 990 долларов.

Внешне новая модель почти не отличается от предшественника. Это свидетельствует о формировании определенного фирменного стиля Tesla в дизайне авто.

