Владислав Григорьев

Новые автомобили Mazda поставляют в Россию из Китая.

В России снова начали продавать новые автомобили Mazda с гарантией. В страну начали поставлять сразу несколько моделей. Тем не менее речь не идет об официальном возвращении японского бренда на российский рынок, сообщает главный редактор российского журнала "За рулем" Максим Кадаков.

РосСМИ вчера, 23 мая, писали о якобы официальном возвращении бренда Mazda в Россию. Отмечалось, что в шоурумах уже представлены две модели - CX-5 и CX-50.

Кадаков объяснил, что Mazda Motor Corporation официально не поставляет свои автомобили в РФ. По его словам, японский бренд не собирается возвращаться в Россию, а также не давал разрешения на использование своего логотипа на территории страны.

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Журналист рассказал, что все автомобили Mazda, которые сейчас привозят новыми в Россию, производятся на территории Китая. Их преимущественно выпускает предприятие Changan Mazda Automobile Co.

Из этого выходит, что новые автомобили Mazda попадают в Россию при помощи "серого импорта". Кадаков отметил, что поставками занимается ООО "Мазда Мотор Рус", которое привозит автомобили в РФ, а также проводит растаможку и от своего имени дает трехлетнюю гарантию. Такая схема проводится без участия автопроизводителя.

Кроме того, помимо CX-5 и CX-50 в Россию везут модели Mazda CX-9 и Mazda 6, добавил российский журналист.

Renault может вернуться в Россию - что известно

Ранее генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает того, что французский автопроизводитель может вернуться на российский рынок. По его словам, инициатива президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну в Украине дала надежду на то, что возвращение компании в РФ возможно.

Гендиректор Renault заверил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию. Среди них ускорение производства электромобилей и гибридных авто, которые будут соответствовать будущим требованиям ЕС по выбросам вредных веществ.

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