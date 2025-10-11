Автомобили с дизельными двигателями имеют ряд преимуществ, которые делают их отличным выбором для некоторых водителей. Тем не менее не так и просто выбрать оптимальную модель.
В издании What Car? определили 10 лучших дизельных автомобилей, которые можно купить в 2025 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 лучших дизельных автомобилей:
- BMW X7
- Audi Q5
- Land Rover Defender 110
- Skoda Superb Combi
- Range Rover
- BMW X5
- Audi Q7
- Mazda CX-80
- Land Rover Discovery Sport
- Kia Sorento
Кроссовер BMW X7 признали лучшим автомобилем, который доступен с дизельным двигателем. Эксперты рассказали о его главных плюсах.
В издании похвалили BMW X7 за отличную шумоизоляцию и высокий уровень комфорта. Также эксперты отметили, что эта модель имеет очень просторный интерьер и одну из лучших информационно-развлекательных систем в автоиндустрии.
В издании призвали обратить внимание на BMW X7 xDrive40d, который оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он дополнен 48-вольтовым электромотором, который позволяет еще сильнее снизить расход топлива и генерирует дополнительные 12 л.с. мощности.
Средний расход топлива BMW X7 xDrive40d в смешанном цикле составляет всего 7,6 литра на 100 км. Это довольно неплохой результат для кроссовера длиной более пяти метров и весом свыше 2 тонны.
Самые надежные дизельные автомобили с пробегом
Ранее эксперты назвали 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом. Для этого они изучили данные о поломках популярных моделей от страховых компаний, а также пообщались с владельцами таких моделей.
В рейтинг вошли Renault Kadjar, BMW 3 Series, Skoda Kodiaq и другие модели, которые редко сталкиваются с поломками. Эксперты отметили, что на эти автомобили стоит обратить внимание.