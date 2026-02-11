В Украине разлетаются гибридные автомобили: названы самые популярные модели

В сегменте новых легковых автомобилей лидером среди гибридных моделей стал кроссовер Toyota RAV4.

В прошлом месяце украинский автопарк увеличился на 2336 гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 40% превышает прошлогодние показатели.

Портал "УкрАвтопром" сообщает, что доля новых легковых автомобилей в общем числе гибридов составила 52% по сравнению с 63% в январе 2025 года.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером среди гибридных моделей стал кроссовер Toyota RAV4. Эту модель ценят за сочетание высокой перепродажной стоимости, долговечности, просторного салона и универсальности.

Тройка самых популярных гибридов января:

Toyota RAV4 – 322 единицы. Nissan Qashqai – 79. Nissan X-Trail – 63.

Среди импортированных подержанных гибридных автомобилей больше всего было зарегистрировано Ford Escape, показатели которого составили 69 единиц. Также в тройку лидеров вошли Toyota Prius (61 единица) и KIA Niro (60).

Авторынок Украины – последние новости

Специалисты Института исследований авторынка установили, что в январе 2026 года в Украине оформили 80 009 сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Рейтинг возглавили Volkswagen Passat (2959 единиц) и Skoda Octavia (2550), которые остаются настоящим "золотым стандартом" для украинских водителей.

Также сообщалось, что в прошлом месяце машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили около 58% украинского рынка новых легковых автомобилей. Среди новых бензиновых автомобилей наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.

