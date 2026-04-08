Владелец электрокара Tesla подсчитал расходы за 4,5 года: результат оказался неожиданным

Мужчина сравнил расходы на зарядку электромобиля с заправкой автомобиля топливом.

Учитывая нынешние цены на топливо, покупка электромобиля сейчас кажется очевидным выбором. Полностью электрические модели можно заряжать даже дома, а затраты на обслуживание могут быть значительно меньше, чем автомобилей с ДВС, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Nigel & Jen по имени Найджел в одном из своих видео рассказал о своих затратах на эксплуатацию Tesla Model 3 за четыре с половиной года. По словам мужчины, это значительно дешевле, чем владеть бензиновым или дизельным авто.

Пробег электрокара составляет чуть более 48 тысяч километров. Мужчина отметил, что в течение первых четырех лет на Tesla действовала базовая гарантия, поэтому за ремонт не приходилось платить. Также на аккумулятор и приводной узел предоставляется гарантия сроком на восемь лет или 160 000 км пробега.

Видео дня

Найджел рассказал, что за четыре с половиной года ему пришлось заплатить 420 фунтов стерлингов (565 долларов) за ремонт центрального дисплея, а также за замену воздушного фильтра и стеклоочистителей. Также мужчина заплатил за новые шины 650 фунтов стерлингов (875 долларов) спустя 40 тысяч км пробега, а два техосмотра обошлись в 110 фунтов стерлингов (148 долларов), к чему добавился дорожный налог в размере 195 фунтов стерлингов (262 долларов).

Кроме того, по словам мужчины, пять лет страховки обошлись в 2 091 фунт стерлингов (2 812 долларов).

С учетом бесплатной зарядки на станциях Tesla Supercharger, зарядки дома и платной зарядки на Tesla Supercharger, расходы на зарядку электромобиля обошлись примерно в 1 137 долларов за четыре с половиной года. Он отметил, что за это же время заправка автомобиля топливом обошлась бы примерно в 5000-7000 долларов.

Ранее в J.D. Power выяснили, каким электромобилем больше всего недовольны владельцы. У этой модели самый низкий уровень удовлетворенности среди водителей.

Согласно опросу, электрокроссовер Honda Prologue получил самый низкий общий балл по степени удовлетворенности среди владельцев - 623 балла, что значительно ниже среднего показателя по сегменту массового рынка (727 баллов).

Вас также могут заинтересовать новости: