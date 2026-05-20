Кроссоверы в лидерах: названы автомобили из Китая, которые разметают украинцы

Среди новых автомобилей китайского производства на первом месте оказался недорогой кроссовер.

За прошлый месяц украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, импортированных из Китая. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие автомобили снизился на 0,3%. Из общего количества приобретенных авто 1076 были новыми, что на 4% больше, чем годом ранее. Также украинцы приобрели 176 подержанных машин из Китая (на 21% меньше, чем в прошлом году).

Большинство легковых автомобилей, ввезенных из Китая, составляли электромобили – 46,1%. Для сравнения: в апреле 2025 года их доля достигала 82%.

Доля гибридных автомобилей среди легковых машин из Китая составила 30%. На бензиновые автомобили пришлось 19,6% от общего количества ввезенных легковых машин.

Доля дизельных автомобилей составила 4,1%, а на машины с газобаллонным оборудованием пришлось всего 0,2%.

Среди новых автомобилей китайского происхождения самым популярным оказался кроссовер BYD Sea Lion 06.

ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Sea Lion 06 – 102 шт.; BYD Leopard 3 – 96 шт.; BYD Song L – 94 шт.; MG ZS – 52 шт.; Chery Tiggo 4 – 51 шт.

Что касается подержанных легковых автомобилей из КНР, то здесь первое место заняла модель BYD Song L – электрический среднеразмерный кроссовер.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

BYD Song L – 22 шт.; Buick Envision – 15 шт.; Kia EV5 – 9 шт.; BYD Sea Lion 05 – 8 шт.; BYD Song Plus – 7 шт.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наибольшую долю среди этих авто составили бензиновые модели – 55% от общего объема. Среди моделей лидером выступает кроссовер Ford Escape.

Сообщалось также, что в апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером среди новых гибридных моделей стал кроссовер Toyota RAV4.

