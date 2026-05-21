Три самых популярных кроссовера в Украине: названы модели-лидеры продаж

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Об этом сообщили в"УкрАвтопроме".
На эти региональные рынки пришлось 64% всех апрельских продаж новых легковых автомобилей:
- В столице за месяц приобрели 2212 новых автомобилей;
- В Киевской области зарегистрировали 580 новых автомобилей;
- В Днепропетровской области продали 447 легковых автомобилей;
- В Харьковской области приобрели 351 новый автомобиль;
- Во Львовской области зарегистрировали 335 новых автомобилей.
Особой популярностью в Украине пользуются три модели кроссоверов:
- Renault Duster стал самой популярной моделью в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях;
- Toyota RAV4 стала лидером в Киевской области;
- Hyundai Tucson чаще всего выбирали в Харьковской области.
Каждый из этих автомобилей имеет свои преимущества. Renault Duster украинцы ценят за доступную цену и дешевое обслуживание, Toyota RAV4 отличается исключительной надежностью и ликвидностью на вторичном рынке, тогда как Hyundai Tucson предлагает комфорт и современный дизайн (и при этом также остается надежным бюджетным вариантом). В целом все они ценятся за универсальность и приспособленность к украинским дорожным условиям.
Авторынок в Украине – последние новости
В прошлом месяце украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие автомобили сократился на 0,3%. Среди новых автомобилей китайского происхождения лидером продаж стал бюджетный кроссовер BYD Sea Lion 06.
Сообщалось также, что в прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшую долю среди них составили бензиновые авто – 55% от общего объема. Среди моделей лидером стал кроссовер Ford Escape.