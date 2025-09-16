Отмечается, что за год популярность авто из Китая резко возросла.

Украинцы продолжают активно покупать автомобили из Китая, а предпочтение отдают электромобилям. Так, в августе приобретено 2424 единицы легковых авто, ввезенных из Поднебесной, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.

Отмечается, что из общего количества китайских авто: новых - 2026 единиц (+52%); подержанных - 398 единиц (+7%).

При этом абсолютное большинство легковушек, а это 88%, - электромобили.

Самые популярные модели новых авто из Китая:

BYD Song Plus - 361 единица;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206;

HONDA eNS1 - 202;

BYD Sea Lion 07 - 155;

AUDI Q4 - 109.

Самые популярные модели подержанных авто из Китая:

ZEEKR 001 - 33 единицы;

BYD Sea Lion 07 - 28;

BYD Song Plus - 26;

POLESTAR 2 - 19;

ZEEKR 7X - 18.

В августе украинский автопарк пополнился на чуть более 6 тысяч электромобилей (BEV) с пробегом. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla. Также в тройке лидеров Nissan и KIA, которые предлагают надежные и доступные авто.

Также эксперты назвали десять электромобилей, которые не боятся дальних поездок. В список электрокаров с наибольшим запасом хода попали, в частности, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и DS No8.

