Украинцы продолжают активно покупать автомобили из Китая, а предпочтение отдают электромобилям. Так, в августе приобретено 2424 единицы легковых авто, ввезенных из Поднебесной, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что из общего количества китайских авто: новых - 2026 единиц (+52%); подержанных - 398 единиц (+7%).
При этом абсолютное большинство легковушек, а это 88%, - электромобили.
Самые популярные модели новых авто из Китая:
- BYD Song Plus - 361 единица;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206;
- HONDA eNS1 - 202;
- BYD Sea Lion 07 - 155;
- AUDI Q4 - 109.
Самые популярные модели подержанных авто из Китая:
- ZEEKR 001 - 33 единицы;
- BYD Sea Lion 07 - 28;
- BYD Song Plus - 26;
- POLESTAR 2 - 19;
- ZEEKR 7X - 18.
Электромобили - последние новости
В августе украинский автопарк пополнился на чуть более 6 тысяч электромобилей (BEV) с пробегом. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla. Также в тройке лидеров Nissan и KIA, которые предлагают надежные и доступные авто.
Также эксперты назвали десять электромобилей, которые не боятся дальних поездок. В список электрокаров с наибольшим запасом хода попали, в частности, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и DS No8.