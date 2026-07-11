Украинская атака на суда РФ всколыхнула рынок зерна, – Bloomberg

Среди целей России были украинские порты Одесса и Черноморск.

Украина ночью нанесла удары по стратегически важным портам на Азовском море, в результате чего судоходство было остановлено, а цены на пшеницу на биржах подскочили, сообщает Bloomberg.

В частности, стало известно, что украинские дроны атаковали четыре судна в Таганрогском заливе – этот район уже пострадал от удара днем ранее, что нарушило движение судов через ключевой экспортный коридор.

Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, среди пораженных судов был танкер с метанолом, однако угрозы разлива или утечки нет. По его данным, в результате атаки погиб один моряк. В субботу утром пожары в Таганроге и Азове окончательно потушили.

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В то же время Россия временно приостановила судоходство по Дон-Азовскому каналу, соединяющему Дон с Азовским морем. Также с вечера пятницы закрыт Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря, сообщили Reuters и источники в зерновой отрасли.

На фоне этих событий цены на пшеницу выросли – трейдеры оценивают возможные перебои с поставками из-за украинских атак. Так, цены на Euronext в пятницу подорожали на 4% – до шестинедельного максимума.

Как сообщил командир украинского дронного подразделения Роберт "Мадяр" Бровди, в целом за ночь Украина поразила 28 судов российского флота в Азовском море, включая танкеры и сухогрузы. По его словам, с 6 июля ударам подверглись уже 76 судов – эту информацию пока невозможно проверить независимо.

Отмечается, что порты на Азовском море обычно не используются для экспорта российской нефти – танкеры там преимущественно перевозят нефтепродукты в оккупированный Крым и прилегающие территории, где этим летом остро ощущается дефицит топлива.

В ответ российские войска ночью атаковали Киев – пострадали 11 человек. По нескольким областям страны было запущено 120 дронов и 12 ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди целей также была Одесская область, в частности черноморские порты Одесса и Черноморск, а также Измаил на Дунае. По данным Минобороны России, удары наносились по "объектам, связанным с войной".

Одесса и Черноморск – ключевые хабы для украинского зернового экспорта, тогда как Измаил превратился в важный экспортный узел после того, как полномасштабное вторжение нарушило традиционные маршруты поставок. Вечером в пятницу глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли удар по региону крылатыми ракетами, целью была портовая инфраструктура.

Массированная ракетно-дроновая атака

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области с ночи раздаются воздушные тревоги, происходили атаки с использованием дронов. Около 11:00 в областном центре раздался очень мощный взрыв, и мониторинговые каналы сообщили, что по Одессе нанесен баллистический удар.

Также, по данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Киеву шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

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