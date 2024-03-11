Киев также рассчитывает на продление действия так называемого транспортного безвиза с ЕС, который заканчивается в конце июня.

Вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина имеет целью вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского союза, комментируя протесты польских фермеров.

"Наша цель – вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка ЕС. И на самом деле мы это успешно делаем два последних года", – отметил он в интервью "РБК-Украина".

По его словам, польское общество стало жертвой пропаганды, которую подогревали отдельные польские политики, рассказывая своим гражданам неправду об украинской аграрной продукции и перевозчиках.

Видео дня

"Отдельные политики играют на этой теме. И, к сожалению, получили поддержку у части польского общества. Так работает пропаганда. Люди не понимают или не знают деталей, и считают, что мы просто уже уничтожили их фермеров, что наша аграрная продукция заполонила все их рынки, и теперь им нет места. Это неправда", – указал Кубраков.

Он отметил, что поляки официально импортируют аграрную продукцию из РФ без очередей через территорию Беларуси. Тогда как транзит украинского экспорта через территорию Польши уменьшился втрое по сравнению с 2022 годом.

Министр также добавил, что правительства Украины и Польши не ведут переговоры о закрытии границы, потому что это "самоубийство". "Мы говорим об открытии новых дополнительных пунктов пропуска и о разблокировании существующих", – добавил Кубраков.

Кроме того, министр отметил, что Украина рассчитывает на продолжение действия так называемого транспортного безвиза с ЕС, который заканчивается в конце июня.

"Без продления соглашения нам будет сложно выжить. Я думаю, все это прекрасно понимают. Напомню, что у Украины подписано соглашение о либерализации именно с Европейским Союзом, а не с отдельными странами", – отметил Кубраков.

По его словам, хотя иногда имеют место дискуссии о возвращении к разрешительной системе для перевозчиков, на это не пойдет ни Украина, ни Европейский Союз.

Ситуация на границе Польши с Украиной

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что за февраль 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен.

6 марта стало известно, что Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. В то же время Киев призывает блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще попадает через Беларусь и страны Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: