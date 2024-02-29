Он отметил, что компенсировать потерянные средства за счет помощи союзников или других кредитов невозможно.

Только в феврале 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривень. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Мы сейчас всю армию финансируем за счет налогов и таможенных платежей. Это деньги, которые мы можем использовать на военные нужды. У нас сегодня последний день февраля, очень легко посчитать, сколько в феврале стоила нам блокада (границы). План, который ставился для таможни до начала блокирования границ, был 47,5 млрд гривень. К сожалению, прежде всего из-за блокады границ, мы получили за весь февраль 39,5 млрд гривень. То есть на 8 млрд меньше поступило в украинский бюджет", – пояснил он в эфире "Украинской правды".

По словам Железняка, такую ситуацию мы уже имели в декабре. В то же время в январе, когда было разблокирование границ, был зафиксирован "значительный прирост по таможне".

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"Сейчас снова мы видим падение. То есть если считать, то где-то 20 млрд мы потеряли. Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-то других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно у армии. К сожалению, нам придется каким-то образом искать баланс в системе", – резюмировал он.

Блокада границ: важные новости

Последние несколько недель польские фермеры блокируют границу с Украиной. Президент Владимир Зеленский считает, что речь идет о политическом вопросе и давлении на европейские институты. По его словам, украинцы благодарны польскому обществу, которое с самого начала было с украинцами. Однако правительства стран должны найти ключи для решения проблемы.

Недавно стало известно, что к протестам снова вернутся польские перевозчики – они планируют присоединиться к фермерам. Прогнозировалось, что они будут блокировать минимум три пункта пропуска на границе с Украиной.

27 февраля Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что выполнило все договоренности для предупреждения блокады со стороны польских перевозчиков.

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