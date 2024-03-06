Украинское правительство считает, что Евросоюз должен запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции.

Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. В то же время Киев призывает блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще попадает через Беларусь и страны Балтии. Об этом в интервью Financial Times заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Возможно, на переходный период такой ... управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – отметил торгпред.

По его словам, Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, по введению с июня лимитов на импорт яиц, мяса птицы и сахара, а также разрешения отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением транзита в другие страны.

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Качка признал, что производство сахара в Украине выросло с 7000 до 500 000 тонн с 2022 года до прошлого года. Недавно Киев также согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию Черным морем, а не через соседние страны, чтобы уменьшить напряженность.

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекорд – 15 млн тонн кукурузы в календарном 2023 году. Следовательно, мы имеем большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве в ЕС", – подчеркнул торгпред.

Он также обвинил Москву в разжигании польских протестов. Качка заявил, что "безусловно" РФ стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном. По его словам, россияне "причастны к случаям вандализма или саботажа, которые можно рассматривать как враждебные к Украине в целом".

Торговля с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что целью Украины является интеграция во внутренний рынок Евросоюза с обеспечением безбарьерной торговли, которая будет отвечать интересам как украинских, так и европейских производителей.

В то же время депутаты польской партии "Право и справедливость" подадут в Сейм проект резолюции, предусматривающий, среди прочего, полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России.

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