Цены на сливочное масло снова пересмотрели: чего ждать украинцам

В мире продолжается самый серьезный за многие годы кризис в молочной отрасли.

Производство сливочного масла в Украине в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом. В то же время внутреннее потребление и экспорт на внешние рынки остаются на прежнем уровне.

В "Инфагро" отмечают, что недавнее повышение цен на сливочное масло было лишь временным, и стоимость продукта снова начала снижаться.

На европейском рынке на фоне активного производства сформировался избыток предложения масла. Накопление складских запасов дополнительно давит на цены, которые в течение последних недель заметно снизились.

Европа остается важным рынком сбыта для украинского масла, но при низкой цене продукта экспортерам невыгодно поставлять сюда товар. Поэтому его запасы растут и в Украине.

По оценкам, предложение сливочного масла в ближайшее время будет расти и дальше, поэтому его стоимость вполне может опуститься еще ниже.

Цены на сливочное масло в супермаркетах Украины

В АТБ этот продукт можно купить по цене 66,90 грн за пачку масла весом 180 грамм и жирностью 72,6%.

В "Сильпо" цены на сливочное масло жирностью 82% стартуют от 63,62 грн за 200 грамм.

В Novus за такую же пачку масла с такой же жирностью придется заплатить 69,99 грн, но это цена со скидкой

С конца зимы молочные фермы в Украине работают в убыток, продавая сырье на перерабатывающие заводы на две гривны дешевле его себестоимости. Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас сообщает, что это может заставить уйти с рынка до 20% молочников.

Украинский кризис молочных ферм – часть более широкого глобального кризиса отрасли, крупнейшего за последние четверть века. Крупнейшие производители молочных продуктов в мире страдают от перепроизводства, их продукция дешевеет. Возвращение к безубыточности производства ожидают только осенью.

