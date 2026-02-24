Каждая пятая молочная ферма в Украине закроется: отрасль погрузилась в кризис, - эксперт

Фермеры работают себе в убыток, молоко производить в Украине невыгодно.

Молочные фермы в Украине вынуждены работать себе в убыток. По состоянию на 20 февраля средняя цена закупки сырья от молокоперерабатывающих заводов составила 13,5 гривень за килограмм, тогда как себестоимость составляет от 15,5 до 16 гривень.

Многие молочники – от 10 до 20% – будут вынуждены закрывать свои фермы. Об этом в беседе с УНИАН сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Особенно это касается тех ферм, которые содержат до 400 голов, потому что там себестоимость выше, чем на крупных фермах. Возможно, общие потери будут в районе 10-15%. Если кризис будет затягиваться, мы можем потерять до 20%", – сказала Жупинас.

Кроме того, в связи с евроинтеграцией перед молочными фермами стоит задача до 2028 года полностью выполнить все требования нового ветеринарного законодательства по благополучию животных.

"Это требует больших финансовых вложений. Не каждый владелец, который видит, что направление убыточно, будет вкладывать средства в перестройку. Все равно эти фермы вынуждены будут закрыться, потому что они не будут соответствовать требованиям Евросоюза по благополучию", – добавляет Жупинас.

Молокоперерабатывающие заводы в Украине с начала февраля покупают меньше сырья у фермеров по более низким ценам. Мировую молочную отрасль охватил крупнейший кризис перепроизводства за последние десятилетия. Улучшение ситуации на рынке ожидают только осенью.

В Украине молочная отрасль дополнительно страдает от засилья импортной продукции – главным образом сыров, которые заняли уже более половины рынка.

