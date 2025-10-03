Шотландский национальный напиток преимущественно настаивается в бочках из-под американского бурбона.

Около 60% всего шотландского виски, или скотча, выдерживается в бочках из-под кентуккийского бурбона, и общая стоимость торговли ими составляет 300 миллионов долларов каждый год. Это может побудить президента США Дональда Трампа ослабить пошлины на скотч, чтобы помочь собственной бурбоновой промышленности, пишет Bloomberg.

Вашингтон рассматривает возможность ослабления пошлин на шотландский виски после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднял этот вопрос во время визита Трампа в прошлом месяце.

Этот шаг может быть выгодным американской бурбоновой промышленности, поскольку США экспортируют использованные бочки производителям шотландского виски на 300 миллионов долларов ежегодно.

Пошлины в размере 10%, применяемые к большинству экспортных товаров Великобритании, уже ниже, чем для многих других стран, после того, как Трамп ввел так называемые взаимные пошлины для торговых партнеров на основе оценки его администрацией их торговых барьеров.

При этом даже сниженные пошлины обходятся британским производителям скотча в 27 миллионов долларов ежемесячно в виде потерянного экспорта. Трамп в целом колеблется относительно создания исключений из своих "таможенных правил", поэтому окончательное решение пока под вопросом.

Новое соглашение может быть выгодным для таких компаний, как Diageo Plc, владельца брендов шотландского виски, включая Johnnie Walker и Talisker. Отмена пошлин США на скотч также укрепит политические позиции Стармера, который поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии.

Шотландские и американские производители алкогольных напитков взаимосвязаны благодаря цепочке поставок, и отраслевые группы по обе стороны Атлантики утверждают, что все стороны выиграют от свободной торговли.

Кентуккийский бурбон - один из знаковых американских товаров, который стал мишенью контрпошлин по всему миру в ответ на тарифы Трампа. Британские чиновники пытаются убедить американских коллег, что, снимая торговые барьеры на виски, они фактически поддерживают собственных отечественных производителей.

Потери одной только европейской винодельческой отрасли в 2026 году от пошлин США могут превысить 1 млрд долларов. Средняя цена бутылки вина из Италии, идущего на экспорт в Америку, за последние три месяца просела на 10%. Для американских же ресторанов цена такой бутылки за два года уже выросла на 35%.

В то же время после подписанного таможенного соглашения с президентом США Дональдом Трампом Европейский Союз признал, что не может гарантировать обещанные ему инвестиции в размере 600 миллиардов долларов в экономику США.

