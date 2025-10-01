В обозримом будущем виноделы по обе стороны Атлантики окажутся в проигрышной ситуации.

Европейские виноделы опасаются потери прибыльного американского рынка из-за карательных пошлин президента США Дональда Трампа. Отрасль столкнулась с двойным кризисом.

Издание Politico пишет, что американские импортеры запаслись вином перед вступлением в силу 15%-ных пошлин 1 августа, в результате чего они остались без средств на ближайшие несколько месяцев, а виноделы оказались в подвешенном состоянии, пока продолжаются торговые переговоры.

Европейские экспортеры долгое время пользовались беспошлинным доступом к рынку США для большинства алкогольных напитков и надеялись, что им удастся добиться исключения в торговом соглашении, заключенном летом.

По оценкам CEEV, в 2026 году винодельческая отрасль может потерять от 800 млн до 1 млрд евро. Дело не только в том, что европейцы перестанут поставлять вина, но и в том, что производители будут зарабатывать меньше.

Один из крупнейших производителей вина в Италии Ламберто Фрескобальди сказал, что средняя цена итальянского вина, поставляемого в США, за последние три месяца упала на 10%.

"Вино, которое ресторан купил в ноябре 2024 года, в этом году будет стоить на 35% дороже", - сказал президент Американской ассоциации виноторговцев Бен Анефф, сославшись на пошлины и падение доллара. "Трудно переоценить проблему, которую, как мы ожидаем, это вызывет".

В 2024 году европейские виноделы экспортировали в США - крупнейший рынок сбыта - вина на сумму более 4,88 млрд евро. В то же время, по оценкам европейской промышленности, на каждый доллар, заработанный экспортерами вина, американские секторы дистрибуции и гостеприимства зарабатывают 4,50 доллара.

Наибольший удар пока что пришелся на импортеров и дистрибьюторов, которые уже приостановили набор персонала, а некоторые даже сокращают штат.

Американские винодельческие группы направили Трампу совместное письмо с просьбой пересмотреть европейские пошлины. Они предупредили, что ставка в 15% может сократить продажи американского алкоголя почти на 2 миллиарда долларов и поставить под угрозу 25 000 рабочих мест в США.

Мир вина испытывает трудности не только из-за пошлин. Изменение климата и экстремальные погодные явления. Так, жара, засуха и лесные пожары нанесли значительный ущерб знаменитым французским виноградникам. По предварительным подсчетам, производство вина в стране в 2025 году упадет ниже среднего показателя за пять лет.

Ранее французское красное вино столкнулось с возрастным кризисом, потому что молодые поколения все чаще предпочитают другие напитки или вовсе отказываются от алкоголя.

