Отмечается, что южные области пострадали больше всего.

Аграрии из-за засухи и неблагопритяных погодных условий этим летом потеряли часть урожая подсолнуха. В дальнейшем это скажется на стоимости подсолнечного масла.

Фермер и депутат Алла Стоянова, комментируя "Телеграфу" ситуацию, огорчила прогнозом.

"Юг (Одесская и подконтрольная часть Херсонской области) сгорел, а это 50% посевных площадей. Все остальное рассыпано по всей стране", - сказала Стоянова.

Видео дня

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук указал, что урожая будет меньше, ведь центральные и южные регионы страдают от засухи.

"Потери по подсолнечнику могут быть, ведь в августе также особых дождей не предвидится. Но это не катастрофические потери, которые не позволят нам обеспечить себя, и мы не будем направлять подсолнечник на переработку. Просто урожайность будет меньше", - объяснил эксперт.

В свою очередь экономист Олег Пендзин напомнил, что проблемы в Херсонской области обусловлен подрывом россиянами Каховской ГЭС, ведь сельской хозяйство в этой области обеспечивало поливное земледелие. По его словам, потери урожая в Херсонской области не означают автоматически дефицит в стране, потому что подсолнечник выращивается в степной зоне — в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях.

"Этот год лучше прошлого, ожидается больше подсолнечника. В Херсонской области ситуация ожидаемая, но всем аграриям сейчас тяжело", - подытожил Пендзин.

Урожай 2025 - прогноз экспертов

Ситуация с урожаем фруктов и ягод в Украине в этом году не самая лучшая: яблоки самые дорогие за всю историю независимости, а почти все персики - импортные.

Фермер Сергей Леонов из Киевской области рассказал, что 10% облепихи после заморозков пропало, поэтому по ягодам есть тенденция снижения урожая где-то процентов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Вас также могут заинтересовать новости: