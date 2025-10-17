В ТОП-10 попал алкоголь, однако он далеко не на первом месте.

В Украине растет количество краж товаров из магазинов. Все больше продуктов лежат на полках супермаркетов в защитных упаковках с магнитами, что иногда удивляет украинцев, ведь в этот перечень уже попадают обычные и не дорогие массовые товары. Это одновременно и превентивная мера, и реакция на реальную динамику преступлений, объясняет в комментарии УНИАН директор департамента безопасности сети Varus Валерий Белый.

"К сожалению, мы, как и многие другие представители отрасли, фиксируем рост количества попыток краж. Сложная экономическая ситуация в стране, вызванная войной, безусловно, влияет на поведение потребителей", - сообщил Белый.

Статистика подтверждает негативную динамику. Сравнивая данные за 9 месяцев 2024 и 2025 годов, в Varus фиксируют рост количества выявленных случаев сокрытия товара на 27,4%.

"Еще более показательным является финансовый аспект: общая сумма, на которую пытались похитить товар, выросла на 139,15% - с 1,16 млн грн до 2,77 млн грн. Как следствие, средняя сумма одного задержания увеличилась почти вдвое - с 83,20 грн до 156,17 грн. Это свидетельствует о том, что злоумышленники все чаще нацеливаются на более дорогие товары", - констатирует директор департамента безопасности сети Varus.

ТОП-10 товаров, по данным Varus, которые чаще всего воруют в супермаркетах:

шоколад (особенно плитки и популярные батончики);

сливочное масло;

сыр твердый (небольшой фасовки);

сыр плавленый;

колбаса сырокопченая (небольшие упаковки);

кофе (растворимый и в зернах);

дорогие весовые конфеты;

шампуни;

алкогольные напитки (преимущественно небольшого объема 0,1-0,37 л и элитная продукция);

корм для животных в порционных упаковках.

В супермаркетах увеличилось количество товаров с защитными магнитами

Использование дополнительных средств защиты, таких как антикражные датчики и сейферы (противокражный бокс или защитный ящик для защиты мелких и ценных товаров, - УНИАН), - ответ ритейла на объективные вызовы, объясняет руководитель безопасности торговой сети. Наличие защитного элемента часто заставляет потенциального правонарушителя отказаться от своих намерений.

"Кроме того, ритейл испытывает общий дефицит кадров на рынке труда, в том числе и в сфере безопасности. Это побуждает нас к оптимизации процессов и усилению технических средств контроля, чтобы компенсировать эти риски и обеспечить сохранность товара", - рассказывает Белый.

По его словам, единой унифицированной системы, которая одинаково хорошо защищала бы товары во всех маркетах, не существует.

"Мы концентрируемся на проблемных категориях товаров и супермаркетах с самыми высокими рисками. Для каждого такого магазина разрабатывается индивидуальный план сокращения потерь", - отмечает спикер.

Как супермаркеты защищаются от краж

Для защиты товара сеть может установить по всему торговому залу видеокамеры, чтобы фиксировать потенциальные нарушения. Но это потребует значительных разовых инвестиций, и человеческого ресурса в их дальнейшем обслуживании.

В то же время, если повесить на каждый дорогостоящий товар магнит, это замедлит время расчета на кассе и может создать дополнительные неудобства и отпугнуть покупателей. Поэтому супермаркетам приходится балансировать.

"Мы оптимизируем использование датчиков, фокусируясь только на проблемных категориях, минимизируем применение жестких клипс, требующих снятия на кассе, и в некоторых форматах магазинов даже отказываемся от антикражных рамок на выходе, полагаясь на другие методы контроля", - сообщает Белый.

Неудобства от наличия большого количества защитных механизмов подтверждают и посетители супермаркетов. В частности, как рассказал УНИАН столичный предприниматель Михаил, он предпочитает кассы самообслуживания в заведениях торговли - и поэтому избегает товаров с магнитами:

Не люблю общаться с кассирами, поэтому покупаю товары без магнитов и дополнительных защитных элементов - ведь, чтобы их "размагнитить" при покупке на "самокасе", надо обращаться к работнику торгового зала. Поэтому в магазине выбираю товары без таких элементов, в обычной упаковке, чтобы скупиться быстрее. Даже если продукт в спецупаковке мне нравится больше или стоит дешевле "обычного".

При написании материала мы обращались и к другим торговым сетям Украины: Novus, Эко-Маркет, АТБ и "Сильпо", но не получили ответа.

Цены на продукты в супермаркетах в Украине и Европе

Недавно УНИАН посетил магазин одной из крупных торговых сетей и проверил, что можно купить на 100 долларов в Украине. Общий перечень составил 40 позиций стоимостью 4 138,25 гривны.

При этом цены в маркетах Украины и Европы понемногу уравниваются. Например, чеки на похожие группы товаров в украинском и итальянском магазинах отличаются всего на 1 евро. На Аппенинах дешевле, например, яблоки, молоко и питьевая вода.

