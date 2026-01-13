Киев и 7 областей без света: в Минэнерго рассказали о последствиях ночной атаки России

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях.

Ночью Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев и семи областях Украины.

Как рассказал на брифинге заместитель министра энергетики Александр Вязовченко, без света находятся жители Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областей.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. При этом из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях.

"Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные отключения электроэнергии. На их продолжительность может повлиять существенное понижение температуры воздуха", - подчеркнул Вязловченко.

Заместитель министра добавил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения, а ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация сейчас самая сложная из-за постоянных обстрелов.

Утром 13 января по всей столице и части Киевской области были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина отказа от почасовых графиков комплексная – к последствиям ракетно-дроновой атаки врага на энергообъекты добавились сильный мороз и непогода в Киевской области.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что самая сложная ситуация с электричеством в Украине оставалась в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском районах.

