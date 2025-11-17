Большинство краж имеет не бытовой, а коммерческий мотив, "кражи от отчаяния" случаются редко.

В последние месяцы украинцы фиксируют увеличение количества защитных клипс с магнитами на ряде товаров в супермаркетах. Большинство попыток незаконно вынести из магазина товар, не заплатив за него, в Украине касается малогабаритных вещей высокой стоимости. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель гендиректора сети "Эко Маркет" по вопросам безопасности Анатолий Самойленко.

"Как показывает практика, большинство краж - это не "кражи от отчаяния", а попытки похитить товары небольшого размера, но с высокой ценой", - рассказал Самойленко.

По статистике сети, чаще всего пытаются вынести не базовые продукты, а мелкие, но ценные вещи - шоколад, кофе, сыры, алкоголь в маленьких бутылках. Самойленко называет их "карманными соблазнами".

Социально важные товары - хлеб, крупы и молоко - почти не попадают в этот список. Наш спикер отмечает, что это важный показатель: большинство краж имеют не бытовой, а коммерческий мотив.

По словам Самойленко, в сети, которую он представляет, за последние годы ситуация остается стабильной, в целом тенденции к росту краж не ощущается.

На какие товары магазины вешают магниты и почему

Специалист по безопасности отмечает, что главная задача службы охраны заключается в том, чтобы не ловить, а именно предотвращать кражу.

"Мы не "вешаем магнит на все". Есть четкий риск-анализ: какие товары, какие магазины, какие ситуации. Если видим тенденцию, что в определенной торговой точке чаще исчезают, например, кофейные зерна или шампуни - усиливаем контроль именно там", - объясняет нам Самойленко.

Поэтому если в некоторых магазинах появляется все больше товаров в защитных упаковках с магнитами, это не свидетельствует о недоверии к покупателям - это попытка предотвращать риски, уверяет эксперт. В дополнение такая защита и психологически удерживает человека от соблазна.

"Магнитные клипсы - это сдерживающий фактор, потому что человек, который видит защиту, десять раз подумает, стоит ли рисковать", - констатирует Самойленко.

Кражи в магазинах: статистика и ответственность

В то же время в другой торговой сети сообщили УНИАН о росте уровня краж именно в денежном эквиваленте больше, чем вдвое - за первые месяцы года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В топ-товаров, за которые "забывали" рассчитаться, вошли шоколад, сливочное масло и сыр.

До июля прошлого года в Украине действовала уголовная ответственность за мелкие кражи в супермаркетах на сумму в 300 гривен и более. Парламент смягчил законодательство, повысив порог до 3 000 гривен - преступления на меньшую сумму считаются административными и наказываются штрафами.

