Более 240 нардепов поддержали законопроект о декриминализации краж на сумму до 3000 гривень.

В Верховной Раде поддержали законопроект, который декриминализирует мелкие кражи имущества стоимостью до 3000 грн и меняет наказание за такие действия на штрафы.

Об этом в своем "Телеграмм"-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. "Поскольку сейчас уголовным деянием является кража на 300 грн., проект повышает порог до 3000 грн", - написал он.

Кроме этого, проект направлен на усиление административной ответственности за мелкие кражи:

Видео дня

За кражу до 757 грн - штраф от 850 до 1700 грн;

За кражу от 758 до 3028 грн - штраф 1700-5100 грн;

За повторную - от 8500 до 17000 грн.

Проект закона поддержали в целом 243 народных депутата. Также Ярослав Железняк сообщил, что в Раде в третий раз пытались протянуть через зал вопрос пенсий ГБР. "Третий раз зал послал. Все правки по ним сбили в зале (200-215 голосов)", - сообщил он.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о декриминализации порнографии. Как тогда сообщалось, его инициаторами выступили 25 депутатов.

Позже, в мае этого года, Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о декриминализации порнографии уже подготовили, документ поддержали общественные организации и некоторые государственные органы. Впрочем, ввести его не удается из-за отсутствия политической воли.

Вас также могут заинтересовать новости: