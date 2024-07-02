Отмечается, что пошлины будут действовать почти год.

Европейский Союз вернул пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения квот. Они будут действовать со 2 июля 2024 года по 5 июня 2025 года.

На сайте Генерального директората по сельскому хозяйству и развитию сельских районов ЕС отмечается, что нынешний регламент беспошлинной торговли для Украины предусматривает механизм так называемого "экстренного торможения" для отдельных продуктов, в том числе яиц и сахара, который срабатывает автоматически по достижению среднегодового импорта. Для яиц предельный порог 23 188,96 тонны, а для сахара – 262 652,68 тонны.

С 1 января по 5 июня 2025 года беспошлинная квота снова станет доступна, но для яиц – 9 662,07 тонны, а для сахара – 109 438,62 тонны.

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Стоит отметить, что ранее издание Financial Times сообщило, что с 28 июня ЕС намерен восстановить пошлины на импорт украинского сахара и яиц.

В свою очередь вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что у ЕС нет подобных планов.

"Никаких новых решений по возвращению пошлин на украинские товары со стороны ЕС на сегодня не планируется", – заявила она.

Ситуация с украинской агропродукцией - последние новости

Украина имела и имеет ряд проблем с экспортом агропродукции. Из-за войны длительное время Черное море было недоступно, поэтому большая частть экспорта шла через восточную границу. В нескольких странах начались протесты фермеров, якобы потому что украинская продукция оседает в соседних с Украиной странах. Самые жесткие митинги проходили в Польше.

При этом украинский бизнес предупредили, что его ждет наказание за нарушение правил агроэкспорта в ЕС.

7 марта стало известно, что ЕС продлил временную приостановку импортных пошлин и квот на украинскую аграрную продукцию, но оставил за собой право восстановить пошлины, если экспорт птицы, яиц и сахара превысит объемы двух предыдущих лет.

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