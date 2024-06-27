Блок планирует использовать "экстренный тормоз", призванный успокоить европейских фермеров.

С пятницы, 28 июня, Евросоюз намерен вслед за овсом утвердить возобновление тарифов на импорт украинского сахара и яиц. Они составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм. Так, блок планирует использовать "экстренный тормоз", призванный успокоить европейских фермеров, пишет Financial Times со ссылкой на ознакомленных лиц.

Отмечается, на прошлой неделе были восстановлены тарифы для украинского овса в размере 89 евро за тонну, которые будут действовать до июня 2025 года. Аналогичное решение по яйцам и сахару должно быть принято 28 июня.

В статье говорится, что импорт овса достиг установленной ЕС верхней границы – с 1 января было импортировано более 6440 тонн. Яйца и сахар также достигли утвержденного максимума.

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По словам журналистов, восстановление тарифов подчеркивает, насколько сложными будут переговоры Киева о вступлении во Всемирную торговую организацию. Украина является сельскохозяйственным государством, которое может производить продукты питания дешевле, чем страны-члены ЕС, и все равно станет главным получателем субсидий.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но украинское правительство ведет переговоры с Брюсселем об их повышении: "Все правительства говорят, что они выступают за вступление Украины, но мы увидим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными", – подчеркнул он.

Торговля Украины и ЕС

Брюссель согласился отменить все тарифы и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года. Затем беспошлинный доступ для Украины продлили еще на год. Однако с 2023 года фермеры ряда европейских стран пожаловались, что избыток украинского импорта вытесняет их с рынка. Эти страны в одностороннем порядке наложили эмбарго на многие товары, разрешив только транзит.

В мае 2024 года ЕС хвалил продление "торгового безвиза" для Украины до 5 июня 2025 года. Однако блок предусмотрел защиту фермеров ЕС в отношении определенных чувствительных сельскохозяйственных продуктов. Речь идет о новом автоматическом защитном механизме, который обяжет ЕК повторно ввести квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое объемов, импортируемых во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 годах.

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