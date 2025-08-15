Эта сумма сопоставима со всеми доходами на общеобязательное государственное пенсионное страхование за июль.

Пенсионный фонд задолжал военным пенсионерам 51,3 миллиарда гривень из начисленных пенсий по решениям суда за прошедшее время.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, ссылаясь на ответ Пенсионного фонда.

"В ответе - две новости: хорошая и плохая. Хорошая в том, что отсутствует задолженность по выплате назначенных текущих пенсий для этой категории пенсионеров. Плохая - что по состоянию на 1 июля 2025 года Пенсионный фонд имеет 51,3 млрд грн задолженности перед военными пенсионерами", - написал Гетманцев в Telegram.

Он отметил, что эта сумма сопоставима со всеми доходами на общеобязательное государственное пенсионное страхование за июль, ведь по данным Пенсионного фонда, ЕСВ и другие платежи составили 52,5 млрд грн.

По словам депутата, найти нужные ресурсы можно в том числе за счет детенизации (потери бюджета от тени достигают 900 млрд гривен ежегодно), а также путем внедрения действенной цензуры расходов - экономии на неэффективных программах.

Кабинет Министров утвердил порядок, который устанавливает, как из бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов. Как сообщили в Министерстве социальной политики, это должно решить проблему накопленных долгов.

Отмечается, что за последние пять лет количество таких решений выросло более чем в 26 раз - до 758 тысяч решений. Общая сумма долга сейчас составляет почти 85 млрд грн.

