Евродепутаты продлили еще на год временную приостановку пошлин для товаров из Украины.

ЕС продлил временную приостановку импортных пошлин и квот на украинскую аграрную продукцию, однако оставил за собой право восстановить пошлины, если экспорт птицы, яиц и сахара превысит объемы двух предыдущих лет. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Отмечается, что сегодня евродепутаты одобрили предложение о продлении временного приостановления импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года, для поддержки Украины в условиях продолжающейся захватнической войны России против страны.

При этом законодательство уполномочивает Комиссию принимать быстрые меры в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

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"Также предусмотрено "экстренное торможение" для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, то есть если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, пошлины будут снова введены", - говорится в сообщении.

Реакции на решение

"Нет оправдания такому откровенному игнорированию обеспокоенности фермерского сообщества", - заявили после голосования шесть организаций фермеров и производителей продуктов питания, призывая к внесению поправок на пленарное заседание.

"Будет неприемлемо, что нет никаких окончательных поправок к предложению", - заявили фермерские организации Copa и Cogeca, переработчики мяса птицы и трейдеры в ЕС, производители сахара, производители кукурузы, свекловоды и профсоюз оптовых продавцов яиц птицы и дичи.

Однако министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка сказал Euractiv в другом тоне.

"Я действительно доволен не только результатом голосования, но и тем, как он был достигнут", - сказал он, добавив, что больше всего в стране опасаются, что дебаты станут опасно политизированными, игнорируя реальную политику и вызовы сочетания интересов всех заинтересованных сторон.

Украинский экспорт - последние новости

Проблемы с экспортом из Украины из-за польской блокады границ продолжаются. Так, недавно депутаты польской партии "Право и справедливость" объявили, что подадут в Сейм проект резолюции, который предусматривает, среди прочего, полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. При этом Киев призвал блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще попадает через Беларусь и страны Балтии.

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