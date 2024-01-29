Правительство приняло соответствующее постановление.

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны Евросоюза предпринимателей на 6 месяцев будут лишать верификации.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, министр агрополитики Николай Сольский во время онлайн-встречи со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым заявил, что правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

"Отныне предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран", – сообщил министр.

Например, по его словам, если согласно документам, подсолнечник ехал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов сможет не ранее, чем через шесть месяцев после исключения.

Ватев поддержал решение украинского правительства, отметив что оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.

Аграрные отношения Украины с соседними странами

В середине января министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию ввести импортную пошлину на зерно из Украины.

До того на границах Украины с Румынией и Польшей бастовали перевозчики и фермеры. Румынские аграрии перекрывали движение для грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус", они жаловались на украинский импорт.

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