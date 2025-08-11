Индия и другие страны отменили экспортные ограничения, перенасытив рынок.

Мировые цены на рис упали до самого низкого уровня за восемь лет, что стало ударом для многих фермеров в Азии. Главной причиной обвала стали рекордный урожай и отмена экспортных запретов в Индии.

Издание Financial Times пишет, что экспортные цены на тайский белый рис с 5%-ым содержанием дробленых зерен, являющийся мировым эталоном, в последние дни упали до 372,50 долларов за тонну, что на 26% ниже уровня конца прошлого года и является самым низким показателем с 2017 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс цен на рис ООН в этом году снизился на 13%.

"Все очень просто: запасов просто слишком много. В прошлом году производство риса в Индии достигло рекордного уровня... Урожай, который они только что собрали, будет еще одним рекордным урожаем", - сказал Самаренду Моханти, директор Центра устойчивого сельского хозяйства и исследований в области развития при Государственном сельскохозяйственном университете имени профессора Джаяшанкара Телангана.

При этом старший аналитик Rabobank Оскар Тджакра указал, что семена политики Индии в конце прошлого года, после рекордного урожая в 2023-24 годах была "главной причиной" резкого падения цен.

"К этому добавилось высокое производство в Таиланде и Вьетнаме, которое привело к рекордному росту мирового производства риса в этом маркетинговом году", — добавил он.

Между тем спрос упал. Индонезия, один из крупнейших покупателей, в прошлом году увеличила импорт и не вернулась на рынок в 2025 году. Филиппины запретили импорт до октября, чтобы защитить внутренний рынок в период сбора урожая.

"Низкие цены приведут к снижению доходов фермерских хозяйств, что особенно сложно в условиях роста затрат на производство и инфляции", - отметил Тджакры.

Однако для потребителей снижени стоимости продукта - долгожданное облегчение после нескольких лет высоких цен. В странах, которые зависят от импорта риса, более низкие цены способствуют снижению общего уровня инфляции.

В мире стремительно дорожают некоторые продукты питания. Цены на мясо в июле были на 1,2% выше, чем в июне, и на 6% выше, чем год назад, достигнув нового исторического максимума. Рост обусловлен преимущественно повышением цен на говядину и баранину, а также незначительным ростом цен на птицу, тогда как свинина, наоборот, подешевела.

При этом цены на растительное масло существенно выросли - на 7,1%, достигнув трехлетнего максимума. Рост обусловлен повышением котировок на пальмовое, соевое и подсолнечное масло.

