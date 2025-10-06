Отмечается, что в сегменте зелени изменились цены только на зеленый лук.

Цены на овощи и фрукты в Украине снова переписали. Вторую неделю подряд дешевеет репчатый лук.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхний ценовой предел овоща снизился с 12 до 10 гривень. При этом рост предложения белокочанной капусты также вынуждает продавцов опускать отпускные цены с 9-17 до 8-12 гривень за килограмм.

Стоимость моркови и картофеля стабилизировались, в результате, разброс цен уменьшился. Так, цены на морковь находятся в диапазоне 10-12 гривень, а на картофель – 11-14 грн. Сузился диапазон цен на огурец с 25-75 до 35-50 грн/кг.

Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачок и баклажан – овощи подорожали с 10-22 до 18-45 грн/кг и с 25-35 до 38-45 грн/кг соответственно.

В сегменте зелени подорожал зеленый лук – верхняя ценовая граница подскочила со 125 до 200 гривень. Остальные позиции не изменились.

Что касается фруктово-ягодного сегмента, то резким ростом цен отметилась малина – ягода подскочила с 150-220 до 220-420 грн/кг. Цены на дыню также начали расти - с 15-35 до 20-40 грн/кг. В то же время раннее яблоко подешевело – нижняя ценовая граница опустилась с 25 до 17 гривень, а диапазон цен на виноград сузился до 70-100 гривень.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко отметил, что сейчас причины для роста цен на картофель в Украине отсутствуют, если не произойдет резкого ухудшения погоды.

В то же время президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко указал, что в Украине этой осенью и зимой могут вырасти цены на хлеб.

