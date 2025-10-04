Цены поддерживает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции.

В Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. Об этом сообщают специалисты проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня отечественные тепличные комбинаты предлагают овощ по цене 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты объясняют рост цен ограниченным предложением тепличных огурцов в условиях повышенного спроса. Предложение овоща сократилось из-за нестабильных урожаев - проблема коснулась как стационарных комбинатов, так и пленочных теплиц.

Видео дня

Цены поддерживает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции. Специалисты считают, что рост цен на местный продукт может привести к существенному увеличению импортных поставок.

Стоит сказать, что даже несмотря на подорожание овоща, сегодня тепличный огурец в стране предлагают к продаже в среднем на 23% дешевле, чем в прошлом году.

Цены на продукты в Украине - главное

Ранее стало известно, что в конце рабочей недели в нашей стране изменились цены на некоторые ходовые фрукты и овощи.

Так, зеленый лук на "Столичном рынке" за неделю подорожал почти вдвое. Если в понедельник овощем торговали по 100 гривен за килограмм, то в пятницу он стоил уже 180 гривен.

Больше всего за неделю прибавила голубика - в пятницу ее продавали за 350 грн/кг, что на 130 гривен больше, чем по состоянию на среду.

Также сообщалось, что в Украине может подорожать хлеб, однако вряд ли рост цен будет существенным.

Вас также могут заинтересовать новости: