В Украине дорожают овощи: как изменились цены за неделю

Дорожают, в частности, огурцы, перец, свекла и капуста.

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном росли. Так, огурцы подорожали со 120-130 до 140-170 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Одновременно подорожал и сладкий, и острый перец. Сладкий перец с отметки в 145-160 грн/кг подорожал до 180-200 грн/кг. Стоимость острого перца выросла еще ощутимее – со 100-180 до 190-210 грн/кг.

Немного подорожала пекинская капуста – с 22-25 до 25-30 грн/кг. В то же время цены на брокколи снизились с 190-210 до 160-170 грн/кг. Стоимость остальных видов капусты, так же как и помидоров, за неделю не изменилась.

Среди овощей борщевого набора на гривню расширился диапазон цен на свеклу – с 7-9 до 7-10 грн/кг. Другие ингредиенты классического украинского блюда не подорожали. Так, килограмм картофеля стоит 10-14 грн/кг, как и неделей ранее.

Значительно сократился в сторону роста диапазон цен на зеленый лук. Ранее его килограмм продавали за 250-350 гривень, сейчас он стоит в пределах 340-360 гривень.

В фруктовом сегменте сильно подорожали яблоки – с 15-35 до 30-45 грн/кг. В то же время виноград продают значительно дешевле – по 60-170 грн/кг против прежних 140-180 грн/кг.

Цены на овощи в Украине – последние новости

После предыдущего подорожания белокочанной капусты и моркови, на прошлой неделе выросла и стоимость свеклы. Это объясняется нехваткой хранилищ у украинских аграриев, поэтому восходящий ценовой тренд на овощи борщевого набора продлится до нового урожая.

В Украине также подорожали огурцы, цена на которые сейчас уже на 50% выше, чем в феврале 2025 года. Аналитики предупреждают, что стоимость огурцов может вырасти еще сильнее.

