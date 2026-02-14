Вырастут ли цены на продукты в Украине в ближайшее время: ответ экспертов

Отмечается, что расходы производителей лишь растут в нынешних условиях.

В Украине цены на продукты могут вырасти уже в ближайшее время. Главными факторами, которые будут влиять на ценники, остаются отключения света и стоимость электроэнергии.

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Фокусу напомнил, что бизнес платит за электричество почти в три раза больше, чем каждый украинец, а затраты на обслуживание генераторов в месяц составляют кругленькую сумму.

В свою очередь аналитик УКАБ Максим Гопка указал, что наиболее чувствительными к росту тарифов хлеб и мучные изделия, производство которых зависит от стабильного энергоснабжения.

По его словам, в зоне риска находится также молочная продукция, где большую долю себестоимости формируют расходы на охлаждение, пастеризацию и хранение. Кроме того, под ударом замороженные и охлажденные продукты.

"На уровне "сезонности" в начале весны обычно дорожают овощи "борщевого набора", потому что исчерпываются запасы из хранилищ и перехода на более дорогой импорт", – добавил Гопка.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, что в ближайшее время крупы могут подорожать примерно на 5%, а цены на яйца и некоторые виды мяса могут колебаться из-за роста затрат.

По его мнению, продуктовая корзина в целом продолжит постепенно дорожать как минимум до появления нового урожая открытого грунта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном росли. Так, огурцы значительно подорожали, как и столовая свекла.

Кроме того, цены на импортные томаты снова выросли, несмотря на снижение спроса. Продавцы аргументируют свои действия высокими ценами на овощ в Турции, откуда его и везут в украинские магазины.

