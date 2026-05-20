Цены на клубнику падают едва ли не каждый день: сколько стоит ягода на рынке

Украинская ягода за неделю подешевела почти вдвое.

Средняя цена на клубнику из Закарпатья на Столичном рынке в среду, 20 мая, снизилась со 140 до 110 грн/кг, или на 21,4%, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает сайт рынка.

Разброс цен на закарпатскую ягоду составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, поэтому самую дешевую клубнику на рынке можно найти дешевле, чем за 100 гривень.

В целом украинской клубникой торгуют в пределах 90-145 грн/кг, поэтому верхний потолок цены на нее выше, чем на закарпатскую. Средняя цена ягоды опустилась до 120 грн/кг (-14,3%).

Еще неделю назад, 13 мая, украинскую клубнику продавали по средней цене в 200 гривень за килограмм.

В то же время импортная клубника за последние семь дней продемонстрировала непоколебимую стабильность. Ее стоимость так и осталась на отметке 200 грн/кг, с разбросом цен 190-210 грн/кг.

Также активно на столичном рынке дешевеет молодой картофель. За выходные овощи от отечественных фермеров потеряли 20% своей стоимости. Молодой картофель из-за рубежа подешевел к прошлой неделе еще более ощутимо – более чем на 25%.

Оптовые цены на молодую капусту от украинских производителей идут вниз – сейчас ее продают в пределах 34–40 грн/кг. Это на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом прошлогодняя капуста, наоборот, дорожает – цена на нее поднялась с 8–15 грн/кг до 10–17 грн/кг.

