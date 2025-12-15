Огурцы теряют в цене, что нетипично для декабря месяца.

Оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю менялись разнонаправленно. Так, огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь - за неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Белокочанная капуста подешевела с 8-10 до 6-10 грн/кг. Еще более существенно снизилась стоимость пекинской капусты - с 22-25 до 16-20 грн/кг. А вот брокколи, наоборот, значительно прибавила в цене - с 50-60 до 70-90 грн/кг.

Помидоры в Украине начали продавать дороже. Сейчас их цена составляет 70-100 гривень за килограмм, тогда как неделей ранее нижний потолок цен на эти овощи был ниже - 50-100 грн/кг.

Стоимость остальных овощей борщевого набора - свеклы, моркови, лука - за неделю не изменилась. Цена на картофель составляет 9-12 гривень за килограмм, как и раньше.

Во фруктовом сегменте ценовые колебания были еще менее существенными. Подорожали мандарины - с 55-85 до 65-95 грн/кг и лимоны - с 85-95 до 90-100 грн/кг. Верхний потолок цен на апельсины опустился со 135 до 125 грн/кг. Сузился диапазон цен на бананы - с 52-70 до 58-65 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Сейчас стоимость картофеля, как и остальных овощей борщевого набора, остается сравнительно невысокой. Однако с началом весны она начнет расти, потому что украинцы будут покупать импортируемый картофель из Европы, преимущественно из Польши. Это связано с тем, что отечественным аграриям не хватает хранилищ для хранения собственного картофеля, сообщают специалисты.

Экономист Олег Пендзин считает, что в целом же продукты в Украине должны прибавить в цене в декабре около 10%. Традиционно в этот период украинцы готовятся к рождественским праздникам и спрос растет, поэтому производители могут позволить себе отпустить цены.

