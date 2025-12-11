Уже с марта цены на овощ снова начнут расти.

Низкая цена на картофель в Украине сейчас - это едва ли не себестоимость овоща. Однако в целом картофель на внутреннем рынке будет всегда дороже, чем в Европе.

Таким мнением с изданием Seeds поделился коммерческий директор голландской компании по хранению овощей Van Dijk Technics Андрей Марущак.

"В Польше или в Нидерландах фермеры получают от государства дотации - в то время, когда нашим фермерам приходится работать за собственные деньги. Ведь ни льготного кредитования, ни каких-то специальных условий у наших производителей нет", - объясняет эксперт.

Низкую стоимость картофеля сейчас Марущак связывает с резким расширением площадей под овощ по сравнению с прошлым годом.

"Есть компании, которые увеличили свои посадки картофеля в два раза. То есть плюс 100%. На волне прошлогодней цены в 38 гривень, они решили, что в этом году история повторится, и снова удастся заработать", - говорит специалист.

Однако в этом году повлияла и погода, которая сильно поспособствовала хорошему урожаю - причем не только в Украине, но и по всей Европе в целом. Поэтому цена картофеля в ближайшие месяцы будет оставаться низкой. Однако с определенного момента - снова начнет расти.

"Уже в марте, апреле, мае нового года цены на картофель снова начнут расти. Не сильно, но будут. В это время к нам картофель начнут поставлять из соседней Польши, потому что в Польше с качеством проблем нет. А почему у них нет проблем? У них есть довольно много высококачественных хранилищ", - отмечает Марущак.

Наличие хранилищ позволит европейским аграриям хранить картофель до середины лета без потери качества, а затем продавать его в Украину по выгодным для себя ценам.

Цены на картофель в Украине - последние новости

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга отмечает, что в этом году украинские фермеры соберут значительно лучший урожай картофеля, чем в прошлом году. Поэтому овоща должно хватить на всех, и стоимость его будет умеренной.

В то же время президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что отечественным аграриям не хватает хранилищ. Поэтому они вынуждены будут продавать большую часть собранных овощей - не только картофеля - по очень низким ценам.

