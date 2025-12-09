Это будет уже четвертый подряд Сочельник в условиях военного положения.

12 традиционных блюд для праздничного ужина на Рождество обойдутся украинцам в 1374 гривни.

Об этом сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость рождественского стола для среднестатистической украинской семьи по средним ценам торговых сетей страны по состоянию на начало декабря.

Видео дня

Рождественское меню традиционно будет включать следующие 12 блюд: кутью и узвар, жареную рыбу, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой и с вишнями), тушеную капусту, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые.

Так, для приготовления рождественской кутьи по традиционной рецептуре придется заплатить 213,37 грн за 950 г продукта.

Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 26,9 грн за 400 г. Главные расходы придутся на ингредиенты: мак - 72,5 грн за 200 г, а также грецкие чищеные орехи - 68,8 грн, изюм - 24,99 грн и мед - 18,7 грн за 100 г соответственно. Дополнительно 50 г сахара обойдутся в 1,48 грн.

Украинский узвар, приготовленный из сушеных яблок, груш и чернослива будет стоить 118 грн. Это цена готового набора сухофруктов для компота в магазинах (600 г на 2 л воды).

Жареная рыба станет на рождественском столе самым дорогим блюдом за 346,02 грн. А вот постный борщ с фасолью обойдется дешевле, чем узвар - в 107,79 грн - за чуть больше, чем 2,5 кг овощей и приправ на 2 л воды.

Салат "Винегрет" также является постным. Приготовить его будет стоить 49,77 грн за 1,73 кг продуктов.

Традиционными блюдами являются вареники, которые представлены в трех вариациях: с картофелем (1,51 кг) - за 32,83 грн, с капустой (1,481 кг) - за 32,03 грн и с вишней (810 г) - за 87,83 грн.

Перечень рождественских блюд также включает тушеную капусту за 70,78 грн, жареный картофель за 26,08 грн, квашеную капусту за 96,75 грн и соленые огурцы за 53,7 грн.

Полкило свежих овощей - огурцов и помидоров - будет стоить 66,72 грн и 71,9 грн соответственно.

Ученые отмечают, что стоимость нынешнего рождественского стола в 1374 грн почти не будет отличаться от прошлогоднего показателя в 1365 грн.

Это связано прежде всего с тем, что в этом году Украина собрала хороший урожай картофеля, моркови, капусты, свеклы и лука, которые принято называть "овощами борщевого набора". Поэтому цены на эти овощи за год снизились более, чем вдвое.

При этом часть продуктов, наоборот, подорожала. Это касается масла (+26,7 %), вишни замороженной (+25,7 %), бочковых огурцов (+25,2 %), фасоли белой сухой (+18,3 %), муки (+17,5 %), рыбы (+12,6 %) и свежих помидоров (+12,5 %).

Цены на продукты в Украине - последние новости

Следует отметить, что на Новый год украинцы привыкли тратить больше, чем на Рождество. Соответственно, прошлогодний праздничный стол на 31 декабря стоил примерно втрое больше, чем рождественский.

В целом перед праздниками в Украине тратят больше денег на продукты, поэтому производители пользуются ростом спроса и повышают цены. Экономисты прогнозируют, что в ближайшее время они могут вырасти в среднем на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: