Главными факторами влияния на цены остаются валютный курс, погода, логистика и сезонность.

В 2025 году украинцам придется больше тратить на овощную группу товаров, молочную продукцию и алкоголь. Также ожидается рост цен на какао, кофе и соки. Об этом говорится в статье УНИАН.

В сети супермаркетов "Эко-маркет" отмечают, что главными факторами влияния на цены остаются валютный курс, погода, логистика и сезонность. Например, цены на мясо и молоко всегда выше зимой, чем летом.

"Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрирует овощная группа (картофель, морковь, свекла). Также подорожала молочная группа (молоко, сметана, масло)", - сообщили в "Эко-маркете".

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В то же время в сети "АТБ" отмечают, что инфляция негативно влияет на потребительский спрос и, как следствие, на покупательную способность. Однако, с другой стороны, она стимулирует товарооборот, поскольку люди покупают необходимые товары заранее, опасаясь дальнейшего роста цен.

По словам сети, в начале 2025 года начала дорожать водка, которая удерживала стабильную цену в течение последних двух лет. В "АТБ" объясняют это подорожанием стоимости сырья и электроэнергии. С декабря 2024 года стоимость винно-коньячной продукции выросла на 50%. Среди остальных напитков наибольшее подорожание в 2025 году прогнозируют на какао, кофе и на соки (вишневый, яблочный, апельсиновый).

"На большинство продуктов цены будут оставаться на текущем уровне, однако, конечно, в нынешних условиях жизни повышение цен не исключаем, и будет зависеть это от многих факторов, среди которых - как погодные условия, расходы на логистику, так и общая ситуация в стране, в энергетике и прочее", - сказали в АТБ.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил, что в течение месяца, будет завершаться сезон реализации мандаринов в странах-производителях, что будет влиять на ситуацию на рынках. Так, в сетях супермаркетов качественная продукция может подорожать, а вот фрукты, которые будут терять качество, могут продаваться по акционным ценам.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отметил, что через месяц-полтора стоимость курятины может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы.

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