Зачем прокалывают картофель перед запеканием и нужно ли это: объяснения экспертов

Запеченный картофель - это всегда отличный вариант для ужина.

Почти в каждом рецепте запеченного картофеля есть указание взять вилку и проколоть его по всей поверхности перед тем, как поставить в духовку. Однако на вопрос, действительно ли это нужно, ответило издание Southern Living.

Почему мы прокалываем печеные картофелины?

Картофель состоит в основном из воды, которая во время запекания нагревается, превращается в пар и расширяется внутри картофелины. Поэтому прокалывание кожуры имеет целью дать этому пару возможность выйти. Идея заключается в том, что сброс давления предотвращает разрыв картофелины в духовке.

Видео дня

Несмотря на то, что картофель может взорваться, такое случается очень редко. Большинство картофелин естественным образом выпускают пар через небольшие повреждения на кожуре, поэтому нет причин беспокоиться о резком повышении давления.

Так нужно ли прокалывать картофель?

Такая техника не оказывает большого влияния на процесс приготовления картофеля. В некоторых случаях это может привести к выходу слишком большого количества влаги, что сделает мякоть немного более сухой. Поэтому, хотя это и является дополнительной мерой предосторожности против скопления пара, ваш картофель запекается хорошо и без этого.

Советы профессионалов по приготовлению лучшего запеченного картофеля

Тщательно вымойте и высушите: удалите грязь, а затем тщательно высушите, чтобы избежать образования пара и размокшей кожуры.

Масло и соль: чтобы кожура была хрустящей и ароматной, перед запеканием натрите картофель маслом и посыпьте солью.

Запекайте его на решетке: это позволяет горячему воздуху полностью циркулировать вокруг картофеля, обеспечивая наиболее равномерное приготовление. Поставьте противень снизу, чтобы собрать капли.

Разрежьте сразу: разрезание картофеля сразу после запекания выпускает пар, благодаря чему мякоть остается легкой и рыхлой, а не плотной.

Другие советы по приготовлению блюд

Ранее шеф-повар рассказал, как сделать авокадо вкуснее. По его словам, сами по себе авокадо могут быть немного неинтересными на вкус, поэтому есть один простой ингредиент, который может его кардинально улучшить.

В то же время шеф-повар поделился необычным рецептом омлета, который удивит своим вкусом. Отмечается, что японский омлет, приготовленный в воде, - это особый рецепт с уникальным вкусом и текстурой, который стоит попробовать.

Вас также могут заинтересовать новости: