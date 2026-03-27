Ответил гудением: в Германии спасли кита, застрявшего на мелководье

Спасатели с помощью тяжелой техники прорыли специальный канал.

Горбатый кит, оказавшийся на мелководье у северного побережья Германии, наконец освобожден спасателями. Как сообщает Sky News, млекопитающее провело несколько дней на Тиммендорфер Штранд – популярном курорте на Балтийском море. Попытки спасения повторялись, ведь опасались, что морское животное может погибнуть.

Животное длиной примерно 15 метров заметили в понедельник, но первая попытка его освободить оказалась неудачной.

Эксперты собрались на пляже, чтобы найти способ освободить кита. Представитель организации Sea Shepherd Свен Бертумпфель отметил, что Балтийское море не является естественной средой обитания для горбатых китов, и предположил, что животное, возможно, пошло за рыбой или другой добычей. В результате горбатый кит весом в несколько тонн "заблудился" и запутался в рыболовных сетях.

Чтобы помочь животному, спасатели сначала повернули его головой в сторону глубокой воды, но кит снова вернулся на прежнее место. Попытки создать большие волны с помощью лодок береговой охраны и пожарных тоже не увенчались успехом, а тянуть гиганта силой в глубокую воду было невозможно без риска серьезных повреждений.

В четверг попытки прорыть канал с помощью тяжелой техники наконец оказались успешными, и кит смог постепенно выплыть в море ночью. Как отмечается, спасатели работали медленно, приучая животное к шуму техники, чтобы не напугать. К вечеру четверга кит начал медленно двигаться по каналу, и спасательная команда поддерживала его шумом, на что он отвечал "гудением".

Утром в пятницу кит уже покидал Любекский залив в сопровождении корабля береговой охраны и нескольких других судов. Далее животному предстоит пройти сложный маршрут мимо датских островов в Северное море и, в конечном итоге, добраться до Атлантического океана.

