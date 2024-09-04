Специалисты пока пребывают в недоумении, почему один питон съел другого.

Недалеко от города Читагонг в Бангладеш 3-метровый тигровый питон попробовал заживо проглотить примерно такого же по размеру сетчатого питона.

Ученые уже зафиксировали итоги встречи двух представителей самого крупного в мире вида змей, пишет BILD. Согласно отчету ученых, тигровому питону понадобилось примерно два часа, чтобы полностью поглотить добычу.

Специалисты пока пребывают в недоумении, почему один питон съел другого, ведь в месте их обитания водится много мелкой и легкой добычи, которую гораздо проще переварить. Исследователь Ашикур Рахман Шоме из Университета Дакки предположил, что таким образом рептилии бились за территорию.

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Справка. Питоны достигают нескольких метров в длину, в некоторых случаях - даже до 6 м. Они душат добычу, а затем проглатывают. Из-за своих размеров питоны опасны и для человека, особенно в том случае, если рептилия почувствует угрозу.

Нападения питонов на людей

8 июня стало известно, что в Индонезии гигантский сетчатый питон съел женщину. Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки.

Как выяснилось, женщина пропала в лесу, недалеко от дома, по дороге на рынок. Ее супруг забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей на поиски. На следующий день они нашли в зарослях 6-метрового питона с большим вздутием живота. Жители деревни, заподозрили худшее и разрезали животное и обнаружили женщину в желудке змеи.

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