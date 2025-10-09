Ученые отметили, что не могли поверить своим глазам, когда это животное попало в фотоловушку, которую изначально установили для наблюдения за ягуарами.

Недавно фотоловушка, установленная для наблюдения за ягуарами на юге Мексики, запечатлела нечто совершенно неожиданное: маленького кролика.

Как пишет Dailygalaxy, на первый взгляд, он казался обычным грызуном, но чем больше исследователи всматривались в кадр, тем больше их озадачивало. Это был не просто кролик - это был кролик-омильтеми, вид, который считался вымершим еще 120 лет назад. Это открытие ознаменовало собой драматическое возвращение давно забытого вида и открыло новую главу в науке об охране природы.

Издание отметило, что последнее подтвержденное наблюдение кролика-омильтеми было в 1904 году. Но теперь для биологов Фернандо Руис-Гутьеррес и Хосе Альберто Альмасан-Каталан, это открытие стало настоящим чудом. Дело в том, что на самом деле они устанавливали фотоловушки для изучения ягуаров.

"Когда мы увидели запись, то были очень озадачены. Он был таким маленьким по сравнению с другими животными", - поделился Руис-Гутьеррес и добавил, что сначала они подумали, что это может быть совершенно другой вид.

На кадрах с камер-ловушек был запечатлен молодой кролик с характерной серо-коричневой шерстью и маленьким черным хвостом. Он не был похож ни на один известный вид в регионе, что вызвало любопытство и волнение у биологов.

После изучения исторических записей и заключения экспертов, они подтвердили свои выводы. Эколог Альмасан-Каталан подтвердил, что на кадрах запечатлен неуловимый кролик-омильтеми.

Несмотря на радость повторного открытия, будущее кролика-омильтеми остается неопределенным. Среда обитания кролика не только ограничена, но и находится под постоянной угрозой.

Министерство окружающей среды Мексики классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения. Этот вид нуждается в особых условиях для выживания. Кролик-омильтеми обитает преимущественно в высокогорных хвойных лесах, и его одиночный ночной образ жизни делает его особенно уязвимым. Как отметил Руис-Гутьеррес, учитывая небольшую численность популяции, вид сталкивается с трудной борьбой за выживание.

